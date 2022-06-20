Окупанти завдали удару по селі Іванівка на Харківщині: поранено трьох дітей

Ворожий снаряд "прилетів" до Іванівки на Харківщині. Як наслідок, поранень зазнали троє дітей.

В Харкові та області вибухи чутно кожного дня. Росіяни обстрілюють мирні райони ракетами та артилерією. Про ситуацію за добу 19 червня розповів очільник Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

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Російські окупанти поранили трьох дітей в Іванівці

В селі Іванівка внаслідок вибуху снаряда поранення отримали троє дітей,

– пише Тимошко.

Про стан потерпілих невідомо нічого.

Загалом протягом 19 червня російські загарбники завдали ударів по Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкине.

У ніч проти 20 червня росіяни гатили ракетами по Харкову та населених пунктах передмістя. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та гаражі, приміщення навчального закладу в Люботині.

Ситуація на Харківщині

Російські окупанти щоразу сильніше обстрілюють Харків та область. Вони хочуть зробити місто прифронтовим. Адже таким чином ворог зможе атакувати Донбас ще з одного напрямку та розширити окуповані території. Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко 19 червня.

18 червня росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова ракетами "Іскандер" з обманкою. На щастя, загиблих або постраждалих внаслідок обстрілу не було. Сапери ДСНС вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Тієї ж доби росіяни обстріляли газопереробний завод біля Ізюма на Харківщині. Внаслідок атаки спалахнула масова пожежа. Жителі повідомляли про величезні хмари диму. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами.

17 червня з артилерії на Харківщині знищили пункт керування російських загарбників. Як наслідок, загинули всі окупанти, які там були. Мовиться про понад 40 осіб. Новину повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Він розповів, що знищити вдалося окупантів з 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу з Воронежа.

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