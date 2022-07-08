Окупанти завдали удару по власних позиціях поблизу Нескучного

На Запоріжжі бля села Нескучне росіяни самі обстріляли свої позиції. Внаслідок самоліквідування загинув один окупант.

Внаслідок самоліквідації є не лише загиблий, а й поранені. Відомо ще про 2 постраждалих росіян. У Запорізькій ОВА зазначають, що російські загарбники підсвідомо допомагають Збройним Силам України проводити демілітаризацію своїх же окупаційних військ.

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росіяни вгатили по своїх же позиціях

Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта завдав вогневе ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. Внаслідок "прицільного" вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, росіяни знищили свій склад боєприпасів.

Ситуація на Запоріжжі минулої доби

На Запорізькому напрямку ситуація за добу 7 липня суттєво не змінилася. Ворог зосередив основні зусилля на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ.

росіяни здійснили 53 обстріли позицій ЗСУ, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За даними Нацполіції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новодарівка, Темирівка, Новокарлівка, Ноопрокопівка, Преображенка, Оріхів, Степногірськ Таврійське. До правоохоронців надійшло 33 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

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