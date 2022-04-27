Окупанти завдавали 2 ракетних удари по Біляївській громаді на Харківщині: розбомбили ферму

Російські окупанти завдали 2 ракетні удари 26 квітня по Харківській обсласті. Вороги знищили ферму на території Біляївської громади Лозівського району.

Про це розповів голова громади Олександр Різник 27 квітня. Він пояснив, що дві ракети впали біля села Петрівка.

Актуально "Снаряд впав до нас у підїзд": моторошні спогади очевидців смертельного обстрілу у Харкові

Вороги завдали ракетного удару у район села Петрівка. Вони випустили відразу 2 боєприпаси. Як повідомив Різник, одна з ракет впала у фермерське господарство.

Ракети впали не в село, а за село. Одна з ракет впала у фермерське господарство, нанесена матеріальна шкода,

– заявив очільник громади.

Як повідомив сільський голова, зараз в громаді не дуже спокійно. Він закликав жителів громади не панікувати.

Олександр Різник про наслідки авіаудару ворога: дивіться відео