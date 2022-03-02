Окупанти завдавали удару біля телевежі у Харкові: Суспільне частково припинило мовлення
2 березня 2022 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
Російські військові влучили снарядом неподалік харківської телевежі. Окупанти весь день цинічно обстрілюють центр міста та житлові райони.
Наразі Суспільне телебачення зникло з цифрового мовлення. У місті оголосили повітряну тривогу.
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Зауважимо, під час авіаудару персонал телевежі евакуювали. Наразі всі харків'яни повинні перебувати у бомбосховищах.
2 лютого окупанти також атакували телевежу у Коростені Житомирської області. Там внаслідок цинічних дій російських військових загинули 4 людей. За життя 5 постраждалих наразі борються медики.
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