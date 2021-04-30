Окупанти заявили про "націоналізацію" українських банків на Донбасі

Окупанти в Донецькій області заявили, що "націоналізували" майно українських банків. Також вони стверджують, що нібито "списали" кредити, які взяли жителі окупованих територій.

Окупанти вирішили, нібито у їхню власність "перейшло" майно банків, які отримали ліцензію НБУ і працювали в цих районах станом на 14 травня 2014 року. Про це повідомили у так званій "народній раді" окупантів.

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Однак майно російських банків при цьому не "націоналізують". Зокрема, "Промінвестбанк" і "Сбербанк".

"Списані" кредити

Так званий "закон" окупантів нібито припиняє всі зобов'язання жителів ОРДЛО перед українськими банками, які були до 14 листопада 2014 року. Таке рішення пояснюють тим, що, мовляв, у цю дату підписали указ президента про припинення роботи банків на окупованій території.

Крім того, окупанти буцімто визнають "нікчемними" передачу прав на вимоги кредитних організацій третім особам.

Ще у 2019 році у президента Володимира Зеленського заявляли, що зняти блокаду з ОРДЛО зможуть лише після скасування рублевої зони і так званої "націоналізації".

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