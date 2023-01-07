Окупанти заявили про вибух на магістральному газопроводі на Луганщині

В окупантів знову негаразди на тимчасово захоплених ними територіях. Цього разу бавовна завітала на магістральний газопровід в Лутугіно.

Через це тисячі людей залишилися без газопостачання. Про це повідомляють місцеві та російські телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Наслідки вибуху

Так, за даними місцевих пабліків, через вибух у всьому районі відключили газ. Тож близько 13 тисяч абонентів залишилися без газу до ремонту газопроводу. Ба більше, місцева адміністрація попередила мешканців населеного пункту, що Лутугінський район можуть повністю відключити від газопостачання.

Місцеві пабліки також повідомляють, що на цей час на місці інциденту присутні фахівці так званого "Луганськгазу" разом з керівництвом підприємства. Ба більше, уже ведуться ремонтні роботи. Так, щоб ліквідувати спалах, вони перекрили засувку.

Вибух на магістральному газопроводі у Лутугіно / Фото з телеграм-каналів

Що стало причиною вибуху – невідомо

Однак про терміни відновлення газопостачання, як і про те, що саме стало причиною такого вибуху – не повідомляють. Обіцяють оголосити цю інформацію згодом, після обстеження пошкодженої ділянки.

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Перші повідомлення про вибух стали з'являтися близько 19:00. Однак поки що у Луганській ОВА інцидент не прокоментували.