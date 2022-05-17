Окупанти заздрять "Байрактарам" українців та з жахом очікують на нові поставки іноземної зброї

Російські військові не очікували, що українці чинитимуть настільки потужний опір окупантам. А коли зіштовхнулися з озброєнням, яке є в українців, то вже і не раді, що розпочали війну.

Служба безпеки України опублікувала перехоплення телефонної розмови одного з російських окупантів, що перебуває на Запоріжжі. Він скаржиться своєму другу на зброю, яка є в українців. Та кляне російську армію.

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Особливо дошкуляють окупантам безпілотники "Байрактар". Адже вони доволі легко виявляють ворожі позиції.

"Пташка політала, просвітила, координати скинули, ті як у*бали по нас "Ураганами", "Смерчами", – скаржиться окупант.

Він також зазначає, що українські військові використовують безпілотники вночі, коли його важче виявити в небі. І хоче, щоб російська армія теж мала "Байрактари".

Окремо слід виділити ненормативну лексику, яку вживає російський військовий щодо своєї країни, називаючи її "Росія їб*ча". Щодо самої армії, в нього теж чимало схожих епітетів – "йо*ана армія" та "під*растична ху*та". Та й своїх він теж називає "лохи їб*ні".

Причини такої характеристики Росії та всього що відбувається в тому, що окупанти від держави не отримують необхідну техніку, відтак змушені самі її шукати. Інколи доводиться закуповувати за власні кошти або просити в друзів та родичів. Інколи допомагають спонсори. А школярі їм відправляють гуманітарну допомогу.

Нова техніка для України

"Байрактари" вже дошкуляють окупантам. Тепер же вони очікують, як Україна буде проти них воювати, коли отримає нову партію зброї від своїх партнерів. Мова йде про постачання танків з Польщі. До російських військових дійшла інформація, що Польща надала Україні танки. Але вони не знають точної кількості, і вагаються між 200 та 2000.

"Ну, зараз вони будуть постачати. Це взагалі буде ж*па", – поскаржився окупанти.

"Напевно, окупанти ще не читали новин про нові гармати та ленд-ліз. Тож попереду у них багато відкриттів. Не тільки в новинах, але і на полі бою", – відповіли йому на це в СБУ.

Перехоплена розмова окупанта, який скаржиться на "Байрактари"