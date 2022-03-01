Окупанти зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні відчуження, – Енергоатом

Оператор усіх діючих АЕС України попередив, що загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомили у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки ДП Держатомрегулювання України.

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Чим небезпечне перебування у Чорнобильській зоні відчуження

Знаходячись у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань.

Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства,

– йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що окупанти увійшли до Зони Чорнобильської АЕС зі сторони Білорусі.

Водночас глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що головним питанням навіть в умовах війни є безпечна експлуатація енергоблоків.

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