Окупанти збільшили кількість обстрілів на Південнобузькому напрямку

Російські загарбники починають інтенсивніше гатити на Південнобузькому напрямку. Зокрема, вони більше обстрілюють позиції ЗСУ.

Окрім того, ворог з мінометів та артилерії обстріляв мирні населені пункти. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 2 червня.

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Кількість обстрілів збільшується

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів наших позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке,

– мовиться в повідомленні.

Не обійшлося, на жаль, без авіаударів. Російські окупанти гатили вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Ситуація на усіх напрямках зранку 2 червня

На Волинському та Поліському напрямках переоснащують підрозділи білоруських військ сучасними зразками озброєння та військової техніки. Існує загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку активних дій не зафіксовано. Триває доукомплектування підрозділів ворога, які зазнали втрат під час боїв. З території Росії ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті позиції. Обстрілюють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Михайлівки, Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов'янському напрямку ворог теж утримує зайняті позиції, проводить розвідку та намагається відновити наступ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах Довгенького, Курульки, Вірнопілля та Долини.

На Донецькому напрямку ситуація залишається складною. Росіяни обстрілюють позиції ЗСУ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Лиманському напрямку тривали бої біля Райгородка. Ворог зазнав втрат та відійшов.

Росіяни штурмують Сєвєродонецьк. Також вони наступали на Боброве, Устинівку, Нагірне та Білогорівку, але безрезультатно.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних боїв не було. Загарбники обстрілювали українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обладнує зайняті позиції та поповнює свої запаси. На Бессарабському напрямку суттєвих змін не було.

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