Попри шалені втрати, провал усіх планів та нищівні санкції Росія не збирається припиняти війну проти України. Навпаки – ворог намагається знайти додаткові резерви.

Українські герої відслідковують переміщення окупантів по всіх напрямках. Ворог намагається перегрупувати сили для продовження нападу, а також веде активний пошук додаткових сил.

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Пошук бойовиків та перегрупування

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, ворог не відводить війська з Київського та Чернігівського напрямку назад у Росію, а перекидає їх в напрямку Донецька та Харкова, нарощуючи там свої сили.

Також росіяни залучають додаткові сили, не турбуючись про їх переконання.

Вони збирають мерзотників з усього світу, які мають велике бажання вбивати наших громадян. Наша розвідка чітко відслідковує, звідки йдуть ці угрупування та має великий обсяг інформації, хто саме туди входить,

– запевнив Данілов.