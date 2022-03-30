Окупанти збирають мерзотників по всьому світу та посилюють угруповання на Сході, – Данілов
Джерело:телеканал Рада
Попри шалені втрати, провал усіх планів та нищівні санкції Росія не збирається припиняти війну проти України. Навпаки – ворог намагається знайти додаткові резерви.
Українські герої відслідковують переміщення окупантів по всіх напрямках. Ворог намагається перегрупувати сили для продовження нападу, а також веде активний пошук додаткових сил.
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Пошук бойовиків та перегрупування
Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, ворог не відводить війська з Київського та Чернігівського напрямку назад у Росію, а перекидає їх в напрямку Донецька та Харкова, нарощуючи там свої сили.
Також росіяни залучають додаткові сили, не турбуючись про їх переконання.
Вони збирають мерзотників з усього світу, які мають велике бажання вбивати наших громадян. Наша розвідка чітко відслідковує, звідки йдуть ці угрупування та має великий обсяг інформації, хто саме туди входить,
– запевнив Данілов.
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