Окупанти здійснюють престури в Маріуполь: мета – фейки про руйнування міста українцями

Російські окупанти організовують престури по Маріуполю. Їхня мета – створити та поширити брехню про руйнування міста українцями.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши уривок з пропагандистського сюжету 19 травня.

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Такі престури в Маріуполі проводять вже не вперше. Черговий відбувся 18 травня. На ньому були присутні і підкуплені іноземні "журналісти".

Вчора відбувся черговий престур в Маріуполь. Учасниками престуру, окрім російських пропагандистів, стали іноземні "журналісти", скуплені росією. Єдина точка візиту – площа Воїнів Визволителів. Єдина мета – заява Пушиліна щодо "руйнування міста діями української армії". Все інше – лише фон для підкріплення основної тези,

– написав Петро Андрющенко.

Водночас у Маріуполі триває "лагідний примус" щодо отримання письмових "свідчень" про "руйнування міста українською армією". Таким чином Росія намагається приховати свої цинічні злочини та перекласти свою провину на українську армію.

На відео, що опублікував радник мера Маріуполя, чути, як ватажок бойовиків так званої "ДНР" Пушилін каже, що будинки в місті "обстріляли українські підрозділи". За словами колабораціоніста, пошкоджені будівлі знесуть, а замість них Росія нібито збудує нові.

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Останні новини російської пропаганди

18 травня росіяни поширювали фейк про розташування підрозділів ЗСУ в Одесі. Це вони робили для того, щоб люди в обговореннях викрили справжні позиції наших захисників та захисниць у регіоні. Очільник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не піддаватися провокаціям.

В ОК "Південь" розповіли, що загарбники повезуть медійників в окупований Херсон, Нову Каховку, Скадовськ, Армянськ. Там вони мають зустрітись із колаборантами. Все для створення фальшивої картинки російської пропаганди.

Також демонструватимуть фейкові "докази", мовляв, ЗСУ обстрілюють мирних жителів. Коли росіяни залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по цивільних. А потім, повертаючись в село, розповідають, що нібито це робили українські військові.

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