Окупанти жорстоко вбили викладача дитячої школи мистецтв в Ірпені

В Ірпені загинув викладач дитячої школи мистецтв Микола Талалаєв. Його жорстоко вбили окупанти.

Про смерть повідомила директорка Ірпінської школи мистецтв Наталія Дидикіна. Вона розповіла, що Талалаєв був професіоналом своєї справи та справжнім патріотом.

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Микола викладав гру на гітарі. За словами директорки, це була добра й чуйна людина.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце людини, проте світлі спогади про нього завжди будуть сильнішими за смерть,

– наголосила Дидикіна.



Загиблий викладач / Фото зі сторінки Микола Талалаєва

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