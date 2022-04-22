Окупанти зірвали гуманітарний коридор на Дніпропетровщині й затримали керівника колони

Росіяни зірвали проведення евакуації мирних мешканців у Дніпропетровській області. Окрім того, вони продовжили діяти терористичними методами та викрали Володимира Марчука – голову Нововоронцовської ОТГ.

Як повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, у четвер, 21 квітня, мав відбутися гуманітарний коридор з Херсонської області. На жаль, ворог знову порушив усі домовленості.

Зірвана евакуація та викрадення голови ОТГ

Під час проведення евакуації ворог цинічно відкрив реактивний вогонь по позиціях ЗСУ. Окупанти знали, що наші герої не відповідатимуть, адже попереду них була колона з мирними українцями.

Коли ж наші автобуси та швидкі доїхали до блокпосту за Осокорівкою, росіяни зупинили машини та викрали старшого колони – голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука. Наразі тривають переговори про його звільнення.

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