Окупанти зменшили кількість наступів і атак у напрямку Білогорівки, – Гайдай

24 січня 2023, 13:24
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Станом на 24 січня ситуація на Луганщині важка, але повністю контрольована Збройними Силами України. Наші захисники потужно дають відсіч російським окупантам.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, нині окупанти зменшили кількість наступів на одному з напрямків.

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Яка ситуація на Луганщині

Як розповів Гайдай, у напрямку Білогорівки зараз спостерігається зменшення кількості наступів загарбників та намагання атакувати українські позиції. Однак обстріли тривають – і з артилерії, і з танків.

Сподіваюсь, що зменшення атак – це є результатом того, що окупанти кинули своїх солдатів на захоплення Соледару, і їм потрібен резерв,
– зазначив очільник регіону.

На Сватівському та Кремінському напрямках також тривають важкі бої. За словами Гайдая, іноді у боях загарбники використовують десантників, які після розгрому втікають з поля бою.

Лінія фронту наближається до Кремінної

Напередодні Сергій Гайдай розповів, що біля Кремінної тривають бої. Українські захисники потроху просуваються, лінія фронту наближається до міста.

"Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях. Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної", – повідомив глава регіону.

За його словами, окупанти залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців".

Автор: Софія Ковнір