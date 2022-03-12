Окупанти знищили найбільший склад заморожених продуктів: згоріла продукція на 230 мільйонів

На Київщині 12 березня після обстрілів російських окупантів згорів найбільший в Україні склад для зберігання замороженої продукції. Ворог знищив продуктів на близько 230 мільйонів гривень.

Новину повідомила пресслужба компанії МХП. Саме їхня продукція зберігалася на складі.

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Внаслідок пожежі знищено продукцію МХП на суму близько 230 мільйонів гривень. Це – найбільший склад України для зберігання замороженої продукції. Окрім МХП, ним також користувалися великі торговельні мережі,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

Окупанти атакують продовольчу безпеку українців. У МХП наголосили, що це – вже не перший склад продуктів навколо Києва, які намагалися зруйнувати російські вороги.