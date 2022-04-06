Окупанти знищили один з корпусів міської лікарні у Маріуполі, живцем згоріли майже 50 людей

Російські окупанти цинічно зрівнюють із землею Маріуполь. Мер міста Вадим Бойченко розповів, що ворог знищив один з корпусів міської лікарні, де заживо згоріли майже 50 людей.

За місяць блокади Маріуполя загинуло 5 тисяч людей

Бойченко закликав Захід посилити санкції проти Росії за звірства, які ворог вчиняє у Маріуполі. Як заявив мер, за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей.

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Повідомляється, що серед загиблих приблизно 210 – це діти.

Бойченко зазначив, що окупанти знищили один з корпусів міської лікарні №1. Там, на жаль, живцем згоріло майже 50 людей.

Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Живцем згоріло майже 50 людей,

– сказав мер.

Він нагадав, що окупанти розбомбили Драматичний театр, де ховалося понад 900 людей.

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