Окупанти знищили всі наші автобуси, якими ми планували вивозити людей, – мер Маріуполя Бойченко

Маріуполь став однією з основних цілей окупантів на війні, і ось уже майже шість тижнів російським бойовикам не вдається встановити там повний контроль. Ницість ворога та його намагання стерти українське місто з лиця Землі не піддаються здоровому глузду.

Про те, що відбувалось з Маріуполем з початку повномасштабного вторгнення Росії, розповів його мер Вадим Бойченко у розлогому інтерв'ю виданню "РБК-Україна". Посадовець, зокрема, пояснив ситуацію з евакуацією мешканців міста.

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Евакуація людей з Маріуполя

За словами Бойченка, у перший тиждень повномасштабного вторгнення маріупольців евакуйовували потягами, поки у місті ще працювала залізниця. Крім того, люди виїжджали власним транспортом. За підрахунками місцевої влади, у перший тиждень загалом близько 100 тисяч цивільних покинули Маріуполь.

Згодом людей намагались евакуювати з міста комунальним транспортом. Однак Росія не давала цього робити – знищувала автобуси, яких спершу було 150 одиниць. До 13 березня збройні сили ворога знищили увесь автопарк, яким планувалось вивозити мирних мешканців.

Попри це, місцева влада організувала евакуацію маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Перший такий маршрут відбувся під головуванням церкви. На думку мера міста, це і дало поштовх сформувати коридор, який дозволив мешканцям Маріуполя на власному транспорті виїжджати до Бердянська або Запоріжжя.

У цей час не було режиму тиші. Було дуже важко і небезпечно виїжджати. Але з боку Росії був відкритий простір для виходу з Маріуполя, і з боку наших військових він теж був, тому й почалась евакуація – вона триває з 13 березня. Відтоді цим маршрутом ми вже евакуювали близько 87 тисяч маріупольців,

– зазначив Бойченко.

За словами мера Маріуполя, нині на узбережжі та у сусідніх населених пунктах, разом із Бердянськом, перебуває близько 70 тисяч маріупольців, які чекають на евакуацію. На жаль, протягом цих днів жодного нового маршруту з Маріуполя так і не відкрили.

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До слова, наразі влада Маріуполя планує ще один маршрут за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста. Бойченко зазначив, що у місті досі перебуває близько 130 тисяч людей, які чекають на евакуацію. Разом з тим російська пропаганда вже активно працює у місті, і це ускладнює процес вивезення людей.

З початку березня, коли ми заявили про бажання організувати евакуацію, нам доводилось погоджувати її з Росією. Вони казали, що буцімто цей коридор у нас є, говорили формувати колони та маршрути і надавати їм локації, де це буде відбуватись. І коли ми давали ці локації, вони по них гасили з гаубиць і "Градів", а на зустріч евакуаційним маршрутам вривались ворожі танки,

– наголосив мер Маріуполя.

До слова, Бойченко додав, що окупанти просто намагались таким чином дізнатись інформацію щодо локацій, де планується евакуація, де розміщені українські комунальні автобуси, після чого транспорт просто знищували.

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