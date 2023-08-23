Окупанти знову били "Шахедами" по Одещині: в Ізмаїльському районі працювала ППО
23 серпня 2023, 01:58Читать новость на русском
У ніч проти 23 серпня російські військові запустили дрони-камікадзе. Окупанти били "Шахедами" по Одещині. Відомо, що працювала ППО в Ізмаїльському районі.
Про те, що окупанти атакують дронами, стало відомо завдяки моніторинговим каналам. Вони зазначили, що зафіксовані пуски "Шахедів". Невдовзі вже повідомляли про те, що іранські "мопеди" рухаються у напрямку Одещини.
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Окупанти атакували Одещину05:18 Відбій загрози ударних БпЛА для Запоріжжя. 04:51 Загроза ударних БпЛА для Запорізької області. 04:27 Відбій загрози "Шахедів" для Одеської області. 03:45 За даними Повітряних Сил, група "Шахедів" рухалася вздовж кордону з Румунією в напрямку Ізмаїла. 03:30 Повітряні Сили повідомили, що загроза для Одещини залишається. Ще одна повітряна ціль з моря у напрямку Ізмаїла. 03:16 У Повітряних Силах заявили, що група "Шахедів" досягла Ізмаїла та рухається на Захід. Невдовзі одеські телеграм-канали, повідомили про нові вибухи в Ізмаїлі. 02:54 Моніторингові канали та місцеві ЗМІ пишуть, що в Ізмаїлі пролунали вибухи. Не покидайте, будь ласка, укриттів. "Шахеди" летять у напрямку цього міста. 02:01 Моніторингові канали пишуть, що над Одесою літають наші військові. Вони будуть відпрацьовувати по "Шахедах", які підлітають до Ізмаїльського району. 01:55 Також попереджають ЗМІ, що до берегової лінії підлітає друга група іранських "мопедів".01:54 ЗМІ пишуть, що в Ізмаїльському районі працює ППО. Наші захисники займаються знищенням "Шахедів".01:39 Моніторинговий канал Monitor пише, що дрони летять у бік гирла Дунаю. Припускають, що вони атакуватимуть дунайські порти. Тож закликали потурбуватися про безпеку тих, хто мешкає в Ізмаїльському районі.01:34 Моніторингові канали пишуть, що ворожі дрони змінили курс у напрямку Ізмаїльського району. Наразі відомо, що "Шахедів" небагато, але все може змінитися упродовж ночі. Не ігноруйте!01:32 В Одеській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили, що група "Шахедів" рухається у напрямку Одеси. Людей закликали не ігнорувати сирени.01:28 Моніторинговий канал попереджає, що фіксуються "Шахеди" над акваторією Чорного моря. Повідомляли, що вони рухаються у напрямку Затоки, що на Одещині.
Атака порту Рені: що відомо
- Зауважимо, що у ніч проти 16 серпня російські військові вкотре атакували Одеську область "Шахедами". Цього разу під їхнім прицілом була портова та зернова інфраструктура.
- Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, їм вдалося знищити 13 "Шахедів". Утім, на жаль, не минулося без прильотів. Окупанти влучили по території одного з портів.
Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками,
– заявив глава Одеської ОВА.
- Глава ОВА Олег Кіпер зазначив, що внаслідок атаки по одному з портів Дунаю пошкоджені складські приміщення та зерносховища.
- Також відомо, що спалахнули пожежі. На щастя, їх оперативно ліквідували рятувальники.
- За словами Олега Кіпера, минулося без жертв. Він також подякував усім, хто не ігнорує повітряну тривогу та спускається до укриття.