Окупанти знову масово затримують кримських татар без причини

Протягом 11 жовтня так звані поліцейські окупованого Криму затримали 20 кримських татар, серед яких були люди похилого віку. Ввечері 5 із них відпустили.

Вранці 11 жовтня біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі "поліція" розігнала кілька десятків людей, яків прийшли на апеляційне засідання у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір".

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Нові затримання кримських татар

Серед них був і Дилявер Меметов, який є координатором "Кримської солідарності" і сином політв'язня Ремзі Меметова, засудженого окупантами на 8 років позбавлення волі.

У результаті так звані правоохоронці затримали 15 людей, зокрема й Меметова, і доставили їх до "поліцейського відділку" у Сімферополі.

Ввечері стало відомо про ще 5 затриманих, які приїхали до РВВС, аби з'ясувати долю затриманих вранці.

Частину людей відпустили, більшість – ні

Згодом з'ясувалося, що 5 кримських татар літнього віку відпустили з поліції під зобов'язання про явку на суд.

Щодо всіх інших склали адміністративні протоколи за "організацію масового перебування громадян в громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку".

Варто відзначити, що люди прийшли в суд і дотримувалися всіх карантинних обмежень: стояли в масках і дотримувалися дистанції.