Окупанти знову розстріляли колону машин, які виїжджали через КПП у Василівці: відео шокує

Російські окупанти продовжують шокувати світ своєю жорстокістю. Ворог розстріляв колону машин, які виїжджали через КПП у Василівці (Запорізька область).

У мережі опублікували відео з місця інциденту. Наразі невідомо, коли точно це сталося. Водночас 17 грудня повідомляють, що – цього тижня.

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Нині виїхати з окупації стає дедалі складніше. Адже так звана "дорога життя" вкотре перетворилася на болото,

– мовиться у повідомленні.

Колону авто росіяни обстріляли з мінометів. На щастя, водій та пасажир – живі. Їх врятувало диво. У мережі розповіли, що один з чоловіків вистрибнув з автомобіля, рятуючись від ворожого вогню.

Росіяни розстріляли колону машин: дивіться відео з мережі

Ситуація залишається дуже складною. Виїхати або в'їхати жителям Мелітополя стає все складніше.

Влітку окупанти вже розстріляли евакуаційну колону у Василівці

Російські окупанти 29 серпня розстріляли евакуаційну колону у Василівці. Там перебували цивільні, які намагалися врятуватися й виїхати з тимчасово окупованої території. Про трагедію розповів Іван Федоров – мер Мелітополя.

"Вчора був досить сумний факт, коли рашисти навмисно випустили велику кількість автівок з Василівки й у сірій зоні безпосередньо розстріляли колону з нашими цивільними мешканцями на відстані 50 – 100 метрів. Були вибухи, наші люди мусили вибігати з машин, ховатися від вибухів", – розповів Федоров.

Окупанти хочуть залякати цивільних людей, аби вони боялися залишати тимчасово окуповані території. Так загарбники планують використовувати цивільних як заручників.

На щастя, обійшлося без жертв. Водночас люди злякалися й передумали їхати.

Окупанти тероризують людей

Станом на грудень 2022 року загарбники продовжують тероризувати місцеве населення на території тимчасово окупованих територіях. Людей масово викрадають та беруть у полон. Росіяни скаженіють від того, що, попри місяці окупації, місцеве населення продовжує показувати, що у ворога – нуль шансів.