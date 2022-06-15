Окупанти знову вдарили з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому

Російські загарбники знову нещадно обстріляли з "Ураганів" населені пункти Зеленодольськ та Апостолове. За попередніми даними, загиблих немає.

Окупанти знову цілили по житлових кварталах. Наразі навколо будинків валяються касетні боєприпаси, які дуже небезпечні для мирних жителів.

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Зауважимо, що Женевська конвенція забороняє використання касетних снарядів. Це зумовлено тим, що такі боєприпаси роками можуть бути розкидані по атакованій території.

Касетні снаряди з легкістю вибухають, коли хтось підніме елемент або ж навіть від зміни температури. При цьому такі вибухові пристрої часто непомітні. Для прикладу, якщо вони застрягли в землі під травою.

Наслідки ворожого обстрілу

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, у Зеленодольську поцілили по житлових кварталах – пошкоджені кілька багатоповерхівок. На щастя, за попередніми даними ніхто не постраждав. Але місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. На місці працюють піротехніки.

Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко уточнив, що російські загарбники обстріляли Зеленодольськ по обіді.

Тим часом в Апостоловому зайнялася лісосмуга. Наразі рятувальники приборкують полум'я.

Вночі росіяни теж обстріляли криворізький район: є загиблі

В ніч на 15 червня окупанти також обстріляли з "Ураганів" Криворізький район, вдаривши по житлових кварталах Апостолівської громади.

За попередніми даними, в Апостоловому загинули 4 чоловіків, ще 1 потрапив до лікарні з пораненнями. Внаслідок нічого обстрілу у місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу також була всіяна касетними боєприпасами, на місці працювали піротехніки.

У Новомосковському районі також були 2 "прильоти". Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури й дачні будинки. На щастя, постраждалих немає.

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