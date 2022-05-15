Окупанти знову влучили в завод "Азот": загалом по Сєвєродонецьку – 11 артилерійських атак
15 травня 2022 , 08:54Читать новость на русском
Джерело:Луганська ОВА
Російські окупанти продовжують "звільняти" жителів Донбасу від нормального життя. Тільки по Сєвєродонецьку упродовж 14 травня завдали 11 артилерійських атак.
За словами голови Луганської обласної-військової адміністрації Сергія Гайдая, окупанти знову влучили в завод "Азот". Крім такого, значних руйнувань зазнали житлові багатоповерхівки й технікум.