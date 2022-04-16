Окупанти знову вночі гатили по Луганщині: є жертва та поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати Луганську область. Внаслідок ворожих загинула одна людина та ще кілька поранені.

Як розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, вночі, 16 квітня, окупанти обстріляли область. Зокрема Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Кремінну. Від рук російських загарбників загинула одна людина, трьом пораненим вчасно надали медичну допомогу.

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У містах поруйнована критична інфраструктура

Пожежники, розбираючи завали будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів у Кремінній, виявили тіло чоловіка.

Внаслідок обстрілів у Лисичанську поранили трьох жінок. Їх вчасно евакуювали з пошкодженого будинку та надали медичну допомогу.

У Сєвєродонецьку немає ані води, ані газу. Що стосується газопроводу, по якому вночі вдарили окупанти, то оцінити масштаби збитків фахівці зможуть згодом. Також відомо, що ворожий снаряд потрапив у газопровід Лисичанська. Там, на щастя, вдалося обійтися з меншими наслідками.

До того ж окупанти поруйнували житлові будинки та одну із пожежних частин Лисичанська. Внаслідок обстрілів у старій частині Сєвєродонецьку понищені магазини та інші промислові об'єкти.

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