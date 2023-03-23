Окупанти знову запустили ракети по Одещині з літаків у Чорному морі
Російські окупанти ввечері 23 березня намагались атакувати Одещину авіацією з Чорного моря. Сили протиповітряної оборони знищили ворожі ракети.
Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив деталі.
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Близько 21:30 ворог намагався атакувати Одещину російськими винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря,
– йдеться у повідомленні.
Сили ППО збили дві ракети Х-59
В ОК "Південь" зазначили, що ППО відпрацювала зі 100% результативністю – збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "Повітря-Поверхня".
"Нова-стара тактика" – точкові удари
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, що сьогоднішня атака не стала несподіванкою. Ба більше, росіяни таким чином хочуть "помститись".
"Дуже передбачувано. Ми усвідомлювали, що найближчими днями буде повторна атака", – зазначила Гуменюк.
Вона пояснила, що окупанти не вишукують нових тактик чи методик. Для росіян нове – це забуте старе.
За її словами, росіяни атакували таким чином на початку повномасштабного вторгнення: завдавали точкові ракетні удари.
Це така форма помсти за "джанкойські неприємності", за "севастопольське непорозуміння". Цілком передбачувана тактика ворога — вони намагаються "помститися" "Південь на Південь",
— додала вона.
Зауважте, це другий удар по Одещині за останні два дні. 21 березня ворог також атакував область із винищувачів Су-35.
Одна ракета влучила в триповерхову будівлю на території монастиря УПЦ МП. Постраждали четверо людей.