Окупанти знову атакують "Шахедами": тривога на Київщині, де зараз ворожі дрони

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Ввечері 14 грудня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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