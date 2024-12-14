Окупанти знову атакують "Шахедами": тривога на Київщині, де зараз ворожі дрони
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Ввечері 14 грудня окупанти вкотре запустили ударні дрони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
БпЛА на Миргород з півночі. Пуски КАБів ворожою тактичною авіацією в Запорізькій області. На Київщині оголосили повітряну тривогу. Активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту Російські дрони на сході Харківщини в напрямку Полтавщини. Загроза застосування ударних БпЛА на Чернігівщині. Ворожі безпілотники сході Сумщини в напрямку Полтавщини. Російські дрони на Сумщині у напрямку Чернігівщини на захід й Полтавщини – на південь.
БпЛА на Миргород з півночі.
Пуски КАБів ворожою тактичною авіацією в Запорізькій області.
На Київщині оголосили повітряну тривогу.
Активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
Російські дрони на сході Харківщини в напрямку Полтавщини.
Загроза застосування ударних БпЛА на Чернігівщині.
Ворожі безпілотники сході Сумщини в напрямку Полтавщини.
Російські дрони на Сумщині у напрямку Чернігівщини на захід й Полтавщини – на південь.