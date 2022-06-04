Окупанти зосереджують резерви на Слобожанщині: хочуть наступати на Ізюм і Слов'янськ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російських вбивць витісняли з України на окремих напрямках Харківської області. Проте вони продовжують стягувати резерви та готувати нові наступи.
Про це 4 червня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що ворог має активізувати наступальні дії у напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Слов'янськ.
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"На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив на позиції наших військ", – розповіли у Генштабі.
Небезпечно перебувати на вулицях
У Харківській області тривають бої. Окупанти обстрілюють населені пункти регіону. Збройним Силам України вдається відбивати всі атаки.
Очільник Харківської обласної цивільної адміністрації Олег Синєгубов розповів, що протягом доби росіяни атакували Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. Також завдали ракетного удару по Харківському району. Хоч пошкоджена низка будинків, але, на щастя. Постраждалих немає.
"В нас по області неспокійно. І те відчуття, що в місті Харків відносно спокійно, – це відчуття хибне, і на вулиці перебувати небезпечно", – заявив Олег Синєгубов.
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Атакують позиції оборони
Загарбники з вертольотів атакували позиції українських захисників у населених пунктах Слатине та Дементіївка. Вони використали вертольоти Мі-8.
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Ситуація на фронті: останні новини
- Росіяни 101 день повномасштабно атакують Україну.
- Вбивці обстріляли Старікове та Катеринівку Сумської області й Кам'янську Слободу Чернігівської області.
- На Донеччині загарбники намагаються відрізати логістичне забезпечення від українських захисників та захисниць. Також тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.
- Також окупанти 4 рази вдарили ракетами "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім цього, від ракетно-авіаційних ударів постраждав Слов'янськ та Соледар.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни з реактивних систем залпового вогню гатили по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю.
- Вороги продовжують блокувати судноплавство для цивільних у північно-західній частині Чорного моря.