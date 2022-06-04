Окупанти зосереджують резерви на Слобожанщині: хочуть наступати на Ізюм і Слов'янськ

Російських вбивць витісняли з України на окремих напрямках Харківської області. Проте вони продовжують стягувати резерви та готувати нові наступи.

Про це 4 червня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що ворог має активізувати наступальні дії у напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Слов'янськ.

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"На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив на позиції наших військ", – розповіли у Генштабі.

Небезпечно перебувати на вулицях

У Харківській області тривають бої. Окупанти обстрілюють населені пункти регіону. Збройним Силам України вдається відбивати всі атаки.

Очільник Харківської обласної цивільної адміністрації Олег Синєгубов розповів, що протягом доби росіяни атакували Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. Також завдали ракетного удару по Харківському району. Хоч пошкоджена низка будинків, але, на щастя. Постраждалих немає.

"В нас по області неспокійно. І те відчуття, що в місті Харків відносно спокійно, – це відчуття хибне, і на вулиці перебувати небезпечно", – заявив Олег Синєгубов.

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Атакують позиції оборони

Загарбники з вертольотів атакували позиції українських захисників у населених пунктах Слатине та Дементіївка. Вони використали вертольоти Мі-8.

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