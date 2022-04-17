Окупанти зґвалтували охоронця дитячого санаторію, – мер Бучі

Російські окупанти ґвалтували як жінок, так і чоловіків на окупованих територіях Київщини. Їхньою жертвою став охоронець дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі.

Про це розповів мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. Чоловік не зміг пережити ці звірства і згодом помер.

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Окупанти зґвалтували багато людей

Федорук старається не говорити в деталях про цю тему з поваги до людей, яких зґвалтували російські окупанти.

Зараз з ними працюють психологи, а омбудсменка Людмила Денісова та генпрокурор Ірина Венедіктова багато допомагають. Не потрібно зайвий раз травмувати постраждалих.

Я стараюся обходити цю тему. Прошу з розумінням до цього поставитися. Ми живемо в невеликому місті, де знаємо один одного. Тому зайвий раз травмувати жінок та дівчат не варто. Вони й так отримали серйозні травми, – сказав Федорук.

Він підтвердив, що загарбники зґвалтували багатьох людей.

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