Окупанти звинувачують Зеленського в тому, що його оточення говорить англійською

Російські пропагандисти звинувачують Зеленського в тому, що в його оточенні є люди, які розмовляють англійською. Вони вигадали фейк, що це – іноземні найманці.

"Найманців" начебто помітили під час відвідин Зеленським Бучі. Про це під час брифінгу розповів Сергій Лещенко 8 квітня, повідомляє 24 канал.

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За словами російських пропагандистів, Зеленський нібито має іноземних найманців серед охорони, які розмовляють "найчистішою англійською".

Під час відвідин Бучі з президентом справді були українські охоронці. Вони попросили іноземних журналістів поводитися обережно. Ну, звичайно ж, говорили до них англійською.

Той факт, що українські охоронці українського президента знають англійську мову, аж ніяк не вказує на те, що вони є іноземними найманцями,

– каже Лещенко.

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