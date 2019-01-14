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      Окупанти заявляють про рекордну на свята кількість туристів в анексованому Криму: цифра

      157 Читать новость на русском
      Ялта
      Ялта / Ілюстративне фото

      Російські окупанти в анексованому Криму заявляють, що в період новорічних свят півострів відвідали 190 тисяч 200 туристів. Це, своєю чергою, на 42% більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

      Про це з посиланням на російське Міністерство курортів Криму інформують "Крим. Реалії".

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      Крим увійшов до трійки найпопулярніших бюджетних внутрішніх новорічних напрямків 2019 року для росіян. Традиційно користується попитом Ялта і все Південне узбережжя, завдяки теплому помірному клімату. Однак, до переліку популярних міст потрапили також Феодосія, Судак, Євпаторія і Саки як лікувальні курорти,
      – наголошують окупанти.

      Альтернативного джерела, яке б могло підтвердити успіх окупованого курорту, наразі немає. Навпаки – українські прикордонники, своєю чергою, відзначають, що під час різдвяних свят кількість людей, які прямували в анексований Крим через пункти пропуску на адміністративному кордоні з материковою Україною, зменшилася на третину в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

      Російське Мінкурортів Криму стверджує, що кількість туристів, які відвідали Крим у період з 28 грудня по 3 січня в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 42%, приблизно до 70 тисяч осіб.

      Коли ще окупанти хизувались "рекордами" щодо Криму:
      Теги: Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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