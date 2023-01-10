Окупантів хоронять "пачками", це негативно впливає на мобілізацію, – Фейгін про настрої в Росії

Останніми днями ЗСУ ліквідують сотні окупантів. Чи не найбільше на росіян вплинув удар по Макіївці, куди зігнали російських військових для перегляду новорічної промови Путіна. Загиблих окупантів тепер хоронять “пачками”, і це негативно впливає на мобілізацію в Росії.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. Він запевнив, що мобілізованих тепер концентрують ближче до лінії бойових дій, адже туди дістає українська артилерія та HIMARS.

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За його словами, їх звозять або для оборони, бо для наступу на якихось напрямах, на що розраховує Кремль.

Правозахисник припускає, що мобілізовані потрапляють в такі ситуації (під удари ЗСУ – 24 Канал) через погане командування і відсутність нормального управління, а також через те, що в мобілізації у Росії відбувається безлад.

"Там крадуть і намагаються на чомусь "заробити" собі ордени, погони та медалі, тому все робиться швидко і ніхто не турбується тим, наскільки це безпечно", – пояснив Фейгін.

Як масові втрати впливають на мобілізацію

На думку правозахисника, позитивно це не може вплинути на мобілізованих, які можуть загинути, навіть не доїхавши до лінії фронту. Він додає, що такі речі будуть відбуватися, адже ніякої інфраструктури, де можна сховати військових, немає.

Ніхто цим не займається, а маса мобілізованих в Росії величезна. І ця інформація до мобілізованих доходить. Зокрема, тих, що були Макіївці, родом із Самари, тепер хоронять "пачками". Це всі бачать, бо в Самарі цього не можна приховати, як в Якутії, наприклад,

– зауважив Фейгін.

Він переконаний, що ці речі безперечно впливають на мобілізованих.

"І те, що Кремль зараз хоче призвати людей в січні, це негативно вплине на потенційних нових мобілізованих. Ці люди почують інформацію про такі удари. Зокрема, якась частина росіян побачать відео пораненого з Макіївки, який вже помер у лікарні", – вважає правозахисник.

За його словами, звичайні росіяни, не контрактники чи призовники, не готові помирати, вони не розуміють, де в них є права.

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Москва це враховує і може закрити кордони

Чи може це призвести до масової відмови від участі у війні чи дезертирству? На думку Фейгіна, згідно з логікою, це мало б відбуватися, але зараз цього немає. "Росіяни, як барани, йдуть на убій. Як це можливо? Заради чого це?", – не розуміє він.

Думаю, що це в будь-якому випадку буде негативно впливати на мобілізацію, і Москва це враховує. Не виключаю, що до 15 січня закриють кордони з урахуванням цього негативного ефекту загиблих росіян,

– підсумував Фейгін.

До слова, українська розвідка переконана, що Росія збирається мобілізувати ще півмільйона окупантів. Їх планують кинути у наступ вже навесні та влітку 2023 року, адже щоб підготувати військові формування треба, щонайменше, 2 місяці.