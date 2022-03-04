В окупантів з-під носа вкрали міномет на мотоциклі

4 березня 2022 , 18:13
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Українці – дуже креативний народ. Кожен своїм способом долучається до перемоги над російським окупантом. Наприклад, у ворога вкрали міномент.

Трофей відвезли з місця події на мотоциклі. Епічне відео опублікували у мережі.

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Українці – у захваті. Відео збирає вподобайки та оплески.

В окупантів з-під носа вкрали міномет: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало