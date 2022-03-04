В окупантів з-під носа вкрали міномет на мотоциклі
4 березня 2022 , 18:13Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українці – дуже креативний народ. Кожен своїм способом долучається до перемоги над російським окупантом. Наприклад, у ворога вкрали міномент.
Трофей відвезли з місця події на мотоциклі. Епічне відео опублікували у мережі.
Зауважте Під Каховкою роми вкрали в росіян танк, – місцеві
Українці – у захваті. Відео збирає вподобайки та оплески.
В окупантів з-під носа вкрали міномет: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.