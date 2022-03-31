В окупантів стільки жаги до руйнувань, що вони нагадують щось потойбічне, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що в окупантів стільки жаги до руйнування, що вони не людей нагадують, а щось потойбічне. Зокрема президент пояснив, що окупанти ніби пекельні химери.

Відповідну заяву президент зробив під час звернення до українців ввечері 31 березня. Зокрема після 36 днів війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти поводяться як потвори

Президент пригадав, що увесь цей березень і 5 днів лютого окупанти намагаються увірватися та закріпитися в Україні з різних сторін – із землі, з неба, з моря, вони лізуть, летять, пливуть.

У них стільки зла, стільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити. Якихось пекельних химер,

– зауважив Президент України.

Проте додав, що, коли ми на своїй землі, то нам все допомагає – і сама земля, і річки, і кожна людина, навіть та, від кого не очікував раніше.

Ми будемо боротись до кінця

"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог", – пояснив президент.

Та згадав, як ворог хотів захопили Україну за 3 – 5 днів, проте вже 36 днів. Проте ми будемо боротись до кінця.

Стільки, скільки вистачить сил (будемо боротись – 24 канал), стільки, скільки буде можливостей. Щоб жодної потвори на нашій землі не залишилося. Щоб якщо химери (вказує на Будинок з химерами, – 24 канал) – то рідні й добрі. Які нас захищають,

– розповів Зеленський.

Президент пригадав, як для нас надзвичайно приємно читати й дивитися новини про те, що українські міста поступово звільняються від окупантів.

Нічне звернення Зеленського за 31 березня – дивіться відео