Окупантів відправили на "концерт Кобзона": бійці ЗСУ врятували український прапор

Українські захисники ліквідували росіян, які підло намагались "прикритись" нашим проапором.

Росіяни вивісили синьо-жовтий стяг на свою техніку та думали ним прикритися.

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Однак це їм не допомогло. Наші воїни врятували прапор, а росіян відправили на "концерт Кобзона".

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