Ситуація довкола Авдіївки загострюється, – Черник оцінив загрозу від можливої втрати міста

Росіяни посилюють штурм Авдіївки. Через це тривають дискусії про можливість виведення звідти українських військ. Водночас Сили оборони на цьому напрямку продовжують завдавати ворогу дуже серйозних втрат.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що в цьому питанні є декілька важливих позицій. Найголовніше – це розуміти стратегію противника в Авдіївці.

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Чи може Україна втратити місто

Стратегія окупантів залишилася незмінною – вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Таке завдання дали їм командири. Росіяни зрозуміли, що своєї головної мети – знищення української державності – вони не досягнуть, тому зосередились на іншій.

Путіну потрібні хороші результати. У розумінні окупантів Донеччина та Луганщина – такими є. Зрештою, саме це стало приводом для війни. Авдіївка – ворота для виконання цього завдання,

– підкреслив Черник.

Часто можна почути паралелі з Бахмутом. Тоді також говорили, що взяття міста стане катастрофою, але цього не відбулося. Росіяни справді захопили Бахмут, але всі навколишні панівні висоти залишилися українськими. Просунутись далі ворог не може.

Ситуація довкола Авдіївки загострюється. Якщо наше командування дійде до висновку, що цей укріплений район треба залишати, то катастрофи також не буде,

– наголосив військовий експерт.

Отже, варто пам'ятати, що битви можуть бути програні, найважливіше – виграти війну. Можна згадати, як у Першій світовій Румунія програла всі битви Австро-Угорській імперії, але в кінцевому результаті війну виграла.

Росіяни просуваються в Авдіївці