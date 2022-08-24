Була інформація, що в живих їх немає, – Зеленський про окупантів, які були на ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що про долю окупантів, які в лютому захопили Чорнобильську АЕС, зараз нічого невідомо. Однак була інформація про те, що їх немає в живих.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи, повідомляє 24 канал. російські загарбники перебували на території ЧАЕС понад місяць.

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Що сталося з російськими окупантами

Володимир Зеленський, коментуючи ядерний шантаж на Запорізькій АЕС, пригадав, що першим ядерним об'єктом, який захопили окупанти, була Чорнобильська АЕС. Її окупували ввечері 24 лютого.

Небезпека від окупації атомних електростанцій почалася не з Запоріжжя. Ви пам’ятаєте Чорнобильську АЕС. Ми знаємо, чим усе закінчилося, коли українські фахівці не контролювали ситуацію. Слава Богу, станція деокупована, хоча ніхто не знає, де росіяни та найманці, які окуповували станцію. Інформація в нас була, що в живих їх немає. Що з ними сталося – ми не знаємо,

– заявив Зеленський.

Окупація ЧАЕС: головне

Увечері 24 лютого, після боїв, росіяни зайшли на територію Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, які захищали станцію та персонал опинилися у полоні окупантів.

Водночас самі росіяни проявили себе, м'яко кажуть, не надто розумно – вони рили окопи в Рудому лісі, який буквально кишить радіацією та вивозили через білорусь речі з Чорнобиля, які також заражені.

31 березня окупанти остаточно покинули Чорнобильську АЕС, але забрали з собою полонених нацгвардійців. Про їхню долю зараз нічого невідомо, однак 3 квітня колишня уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявляла про те, що українських воїнів морять голодом.

У ЗМІ була інформація про те, що чимало окупантів з опроміненням опинилися у білоруському Гомелі, де згодом зафіксували першу смерть від радіації. Однак в кремлі все заперечували.

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