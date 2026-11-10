Володимир Путін дезінформує міжнародних партнерів про контроль України лише над 10% Донбасу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, скільки відсотків регіону насправді контролює Україна.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Фантазії диктатора та оцінки аналітиків

Це неправда. Україна контролює 20% територій,

– заявив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС також додав, що довів об'єктивні дані про поле бою до відома держсекретаря США та інших партнерів України. Відбулось це під час контактів сторін 10 листопада.

Чергову хвилю дезінформації очільник Кремля запустив під час візиту до пункту управління Об'єднаного угруповання військ, про що писали росЗМІ, зокрема "Важные истории". Тоді Путін переконував підлеглих, що з початку 2026 року російська армія буцімто захопила 6,5 тисячі квадратних кілометрів і 310 населених пунктів. Мовляв, у руках ЗСУ залишилося лише близько 10% Донецької та 16,5% Запорізької областей.

Однак ці твердження повністю розбиваються об наведені дані незалежних аналітиків. За підрахунками DeepState, росіяни утримують близько 80% Донеччини, тоді як Україна контролює решту.

Крім того, плани ворога щодо оточення міст "поясу фортець" – Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки – зазнали краху. Завдяки контрнаступальній операції ЗСУ "Вівальді" під Лиманом українські оборонці відкинули окупантів, звільнивши 277 квадратних кілометрів території та 16 населених пунктів.

Раніше іноземні репортери вже фіксували, як російська пропаганда приписує собі вигадані перемоги на передовій.