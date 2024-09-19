Символічно важливий, – у Польщі запропонували провести "чесний референдум" у Криму

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує провести "чесний референдум" у Криму. Для цього півострів треба передати під мандат ООН.

Про це голова МЗС Польщі заявив під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві. За його словами, для визначення подальшої долі півострова треба запитати у законних жителів.

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ООН має провести референдум серед кримчан

Сікорський вважає, що Крим має важливе символічне значення для російського лідера Володимира Путіна, але є стратегічно значущою територією для України. Тому, на його думку, укладання мирної угоди між Україною та Росією неможливе без демілітаризації півострова.

Польський міністр заявив, що якщо обидві сторони будуть налаштовані на це, можна знайти рішення.

Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років,

– сказав Сікорський.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим повинен повернутися до складу України, підкреслюючи, що Туреччина з першого дня виступала проти окупації півострова.