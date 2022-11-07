Приїхали не на відпочинок: у мережі показали техніку та намети "мобіків" у Севастополі

Нещодавні новини про зростання інтенсивності пересування російської військової техніки у тимчасово окупованому Криму підкріпилися світлинами з півострова. У мережі з'явилися фото з Севастополя, де видно техніку й намети окупантів.

Окупанти осіли у Козачій бухті. Вони розгорнули там свій військовий табір і обгородили його колючим дротом.

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Як виглядає полігон загарбників у Севастополі

Табір 810-ої російської бригади морпіхів розташований у Козачій бухті в тимчасово окупованому Севастополі. На фото, які опублікували в мережі, видно наметове містечко, багато бойової техніки та місце для військових навчань.

Полігон російських морпіхів у Севастополі / Фото СтратКому ЗСУ



Намети російських військових / Фото СтратКому ЗСУ

Крім того, на одній зі світлин можна побачити підозрілий об'єкт у небі. Ймовірно, це дрон, який декілька днів "стежить за ситуацією" над Херсонським маяком біля аеродрому.



У Севастополі сфотографували об'єкт у небі, схожий на дрон / Фото СтратКому ЗСУ

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Яка ситуація зараз в окупованому Криму: актуальні новини

Наприкінці жовтня безпілотники атакували Севастопольську бухту. Окупанти не очікували нападу.

Вони відчули, як це, прокидатися від гучних вибухів. А вже 1 листопада "бавовна" знову завітала у гості до загарбників.

Представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла, що за роки окупації до Криму переїхали 800 тисяч росіян. Вона також зазначила, що після деокупації їх буде депортовано назад "на родіну".

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