Cтавилися до нас, як до бидла, – переселенка про виїзд з Маріуполя і перевірку на блокпостах

Вимушена переселенка з багатостраждального Маріуполя розповіла, як проходила російські блокпости, щоб вибратися з розбомбленого міста.

В інтерв'ю проєкту СВОЇ на 24 каналі 29-річна медсестра Мирослава з Маріуполя розповіла, як вибралась з міста. Вона виїхала разом із сім'єю 17 березня.

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У цей день виїжджало багато людей

Мирослава виїхала з Маріуполя з чоловіком, дитиною та котом. Їм пощастило, що їхній автомобіль був непошкоджений і ще й з бензином, якого мало б вистачити. Подружжя довго вагалося, що робити, але коли у лікарню Мирослави привезли людей, які постраждали від обстрілу Драмтеатру, сім'я вирішила, що пора. Адже з кожним днем ситуація в місті ставала все страшнішою. Тоді ж вирішили їхати друзі Мирослави та частина її колег.

Проїжджаючи містом вони побачили, що як трупи вбитих людей валялися на вулицях. На асфальті були величезні вирви від обстрілів, а усюди валялися розірвані дроти трамваїв та тролейбусів, машини були розбиті, а будинки – погоріли.

Того дня, 17 березня, з міста виїжджало багато людей. Утворилася ціла гусениця з автівок. Проте росіяни не втрачали можливості та максимально перевіряли людей.

Окупанти ставилися до місцевих, як до бидла

Мирослава розповіла, що на виїзді з міста загарбники перевіряли усе. 18-річного сина її подруги роздягнули майже до гола – перевіряли, чи має він татуювання. Ставили провокативні запитання.

Вони ставилися до нас, як до бидла. Перевіряли телефони, валізу, автомобіль. А ми сиділи, ніби води в рот набрали, бо розуміли, що будь-яке слово можуть використати проти нас. Заспокоювали себе, що ще трошки й будемо в Україні, а тоді вже можна буде говорити,

– розповіла медсестра.

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення міста, яке й без цього пережило багато страждань. Зокрема нещодавно російські військові у Маріуполі підірвали гранатою чоловіка просто заради "забави".

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