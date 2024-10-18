У мене був істеричний стан, – командир пригадав вихід з оточення в Рубіжному

Місто Рубіжне, що на Луганщині, перебуває під окупацією з травня 2022 року. Свого часу за нього йшли пекельні бої, а ворог кинув на його захоплення тисячі бійців.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, додавши, що окупанти хотіли захопити Рубіжне до 9 травня. Окрім живої сили, росіяни значно переважали в техніці.

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Як відбувався вихід з міста

Петро Кузик розповів, що на піку протистояння місто обороняли 300 українських воїнів. Проти них стояли тисячі окупантів. Саме у Рубіжному комбат з бійцями попав у кругове оточення. У штабі їх запевнили, що є план щодо виходу.

План спрацював по-іншому. Однак підмога приїхала. Це була броня, на якій військові пробивалися назад, виходили з оточення, забирали поранених і загиблих.

На етапі маневру виходу ми не втратили жодної людини. Це неймовірна операція була. Трохи істеричний стан у мене був, бо це вперше. Я не знав, що в таких ситуаціях роблять,

– розповів командир батальйону "Свобода".

Він додав, що штаб, який на той час ним керував, зокрема командир з позивним "Кривбаз", – його досі всі поважають. Адже в критичний момент бійці відчували, що про них ніхто не забув, не залишив напризволяще.

Вони зв'язались з нами, показали "план А", "план Б", альтернативний шлях, показали, де можна переходити річку, де пробиватися і так далі. Сказали, що приїде броня і щоб ми не переживали,

– зауважив Сергій Кузик.

Поранені виходили пішки. Загалом все виглядало, як у голлівудських фільмах. Йшла колона, обліплена піхотинцями, які вже бігають з РПГ, намагаючись завдати ураження. А колона огризається з ручних кулеметів.

"Такі ситуації зараз можна згадувати з посмішкою, але, з іншого боку – геройства піхоти це завжди прорахунки командування, планування або неправильна інформація", – підсумував комбат.