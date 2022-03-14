Окупація українських атомних станцій коштуватиме режиму Путіна сотень мільйонів доларів, – ЗМІ

Російські окупанти від початку війни проти України захопили дві українські електростанції. За даними американських ЗМІ, через це Росія втратить сотні мільйонів доларів.

Американські журналісти назвали ще однією з причин початку війни Росії проти України можливість переорієнтування нашої країни на ринок ядерної енергії США.

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У перший же день війни Росія захопила Чорнобильську АЕС зі сховищем використаного ядерного палива. Судячи зі створення перешкод для живлення ЧАЕС, окупанти можуть переправити паливо на переробку до Росії, що коштуватиме сотні мільйонів доларів для Росатома.

Нагадаємо, що зараз окупанти контролюють Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Вони вчиняють там провокативні дії. У Чорнобилі двічі пошкодили лінію живлення, а в Енергодарі підривають боєприпаси біля першого енергоблоку.

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