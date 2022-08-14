Світ не допоможе, – інженер Запорізької АЕС назвав два сценарії дій окупантів

російські окупанти продовжують обстріли та провокації на ЗАЕС. Ворог намагається шантажувати світ ядерною небезпекою.

російські окупанти вирішили утримувати окуповані території усіма можливими способами. Окрім посилення свого угруповання на півдні кремль вирішив вдатися до ядерного шантажу, абсолютно не турбуючись про наслідки.

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Дії росіян на ЗАЕС вкрай небезпечні, але світ просто спостерігає

ВВС вдалося поспілкуватися з одним з інженерів окупованої атомної станції. Той повідомив, що подальша діяльність росіян може розвиватися за двома сценаріями, й обидва вкрай небезпечні для ЗАЕС.

Перше, що можуть спробувати зробити окупанти – це перебити усі лінії подачі напруги, які йдуть від станції. У результаті це призведе до зупинки АЕС.

Але ми не можемо просто вимкнути станцію. Потрібно дуже багато енергії, щоб живити насоси для охолодження реактора,

– пояснив інженер.

Друге, що можуть зробити росіяни, це підірвати машинний зал на працюючому енергоблоці. Інженер запевнив – працівники готові до кожної позаштатної ситуації та будуть операвно реагувати.

Разом з тим варто розуміти, що мова йде про ядерне паливо, яке вкрай небезпечне навіть у разі відпрацювання. Перегріте паливо може спровокувати викид ядерних газів в атмосферу та воду. Також може трапитися викид радіоактивних ізотопів різних металів з дуже довгим періодом напіврозпаду. Якщо трапиться лихо – не допоможе вже жодна світова підтримка.

Допомоги від світу в цій ситуації немає. Щороку до нас приїжджають місії МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики. Але коли трапилося таке, вони всі стоять осторонь. Максимум, що ми чуємо, це слова про "глибоку стурбованість",

– обурився інженер.

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