Окупаційні війська обстріляли село на Харківщині: загинула молода дівчина

Окупаційні війська 7 травня обстріляли село Коробочкине Чугуївського району, що на Харківщині. Є жертва.

Ворожий снаряд потрапив в приватний будинок. Внаслідок цього загинула 28-річна дівчина.

Важливо На вулицях досі небезпечно, – Синєгубов про обстріл Харкова і області

Місцева влада просить жителів Харківщини бути обережними та уважними.

Не нехтуйте сигналами тривоги. Без нагальної потреби не виходьте з укриттів,

– наголосили в Харківській ОВА.

Ракетний удар по Харківщині

Зранку 7 травня російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині. За уточненою інформацією, окупанти атакували громаду двічі. Пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, навколишні будівлі та автомобілі. Однак загиблих та поранених, на щастя, немає. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

2 травня окупанти завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Вони пошкодили цивільні об'єкти на Північній Салтівці та поранили двох людей.

Також загарбники обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі та Чугуїв. В Чугуївському районі внаслідок обстрілів постраждала одна людина. До слова, сьогодні росіяни теж накрили артилерією Золочів. Місцевих просили не покидати укриття до кінця дня.

Зверніть увагу! Влада наполегливо рекомендує цими вихідними не ігнорувати повітряну тривогу. Мовиться про 7 – 9 травня. Росія може готувати провокації та активно обстрілювати українські міста.

Людям рекомендують в ці дні залишатись вдома та не йти в місця масового скупчення. Зокрема, до пам'ятників та монументів. У деяких містах ввели затяжну комендантську годину. Наприклад, в Одесі та Запоріжжі.

Яка ситуація в регіоні

Ситуація на Харківщині залишається нелегкою. Загарбники продовжують артилерійські обстріли населених пунктів біля Харкова.

На ізюмському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників – хочуть дізнатись позицій наших військ.

Крім того, в області росіяни підірвали 3 автомобільні мости. Мета – зупинити контрнаступ ЗСУ. Це сталось біля сіл Циркуни та Руські Тишки.

Дивіться також – Росія знищила дотла музей Сковороди на Харківщині: