Якщо бачиш FPV-дрон – просто стій і чекай: жителі Олешок дали пропагандистам "вибухову" пораду

Російські "журналісти" продовжують знімати пропагандистські сюжети на тимчасово окупованих українських територіях. В одному з таких роликів мешканець Олешок Херсонської області дав окупантам "вибухову" пораду.

На це звернули увагу в мережі, передає 24 Канал. Відповідне відео поширюють телеграм-канали.

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Що місцеві радять окупантам

За словами пропагандистів, місцеві жителі зустріли їх насторожено, адже так звані журналісти приїхали до Олешок вперше за багато місяців. У сюжеті чоловік на велосипеді "по-доброму" дає росіянці пораду – зупинитися й чекати, якщо побачиш FPV-дрон.

Поради від місцевих – ось так потрібно ходити по Олешках. Спокійно не погуляєш,

– підсумовує пропагандистка.

Який спосіб "порятунку" від FPV-дрона радять росіянам: дивіться відео

Нагадаємо, на лівобережжі Херсонської області росіяни навмисно підпалюють свої позиції. За словами агентів "Атеш", це спроба достукатися до командування через хаос, втому й деградацію дисципліни.

Йдеться про 205-ту бригаду окупаційних військ – дедалі більше солдатів висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей на "м'ясні" штурми.