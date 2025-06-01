Якщо бачиш FPV-дрон – просто стій і чекай: жителі Олешок дали пропагандистам "вибухову" пораду
- Російські пропагандисти зняли сюжет у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
- Жителі зустріли "журналістів" насторожено, один із місцевих порадив окупантам при появі FPV-дрона зупинятися і чекати.
Російські "журналісти" продовжують знімати пропагандистські сюжети на тимчасово окупованих українських територіях. В одному з таких роликів мешканець Олешок Херсонської області дав окупантам "вибухову" пораду.
На це звернули увагу в мережі, передає 24 Канал. Відповідне відео поширюють телеграм-канали.
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Що місцеві радять окупантам
За словами пропагандистів, місцеві жителі зустріли їх насторожено, адже так звані журналісти приїхали до Олешок вперше за багато місяців. У сюжеті чоловік на велосипеді "по-доброму" дає росіянці пораду – зупинитися й чекати, якщо побачиш FPV-дрон.
Поради від місцевих – ось так потрібно ходити по Олешках. Спокійно не погуляєш,
– підсумовує пропагандистка.
Який спосіб "порятунку" від FPV-дрона радять росіянам: дивіться відео
Нагадаємо, на лівобережжі Херсонської області росіяни навмисно підпалюють свої позиції. За словами агентів "Атеш", це спроба достукатися до командування через хаос, втому й деградацію дисципліни.
Йдеться про 205-ту бригаду окупаційних військ – дедалі більше солдатів висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей на "м'ясні" штурми.