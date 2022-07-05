Жителям окупованих територій продовжать надавати пенсії, зарплати, аліменти розморозять

Мешканцям окупованих територій не варто турбуватися про соціальні надходження. Україна робить все, щоб забезпечити їх виплату.

Російські окупанти продовжують "господарювати" на частині українських територій. Мешканців, які перебувають в окупації, закликають не втрачати стійкість та запевняють, що скоро ЗСУ виженуть ворога, й мирне життя повернеться у кожне українське місто та село.

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Державні виплати на тимчасово окупованих територіях

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, український уряд гарантує збереження державних виплат для усіх, хто перебуває в окупації. Йдеться про зарплати державникам, пенсії, соцвиплати та навіть нарахування субсидій. Усі нарахування відбуваються у звичному режимі, люди їх отримають, коли вдасться звільнити їх з-під російської окупації.

Також Федоров повідомив про те, що один з керівників виконавчої служби Мелітополя став на бік ворога та знищив усі справи мешканців міста, навіть ті, які стосувалися аліментів. На щастя, завдяки Запорізькому обласному управлінню юстиції усі виплати аліментів також вдасться "розморозити".

Мер Мелітополя попередив, що споживачі Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів можуть залишитися без газу: росіяни пошкодили газопровід та не дають його полагодити.

Утім, "хазяйнувати" довго ворогу не вдасться: після "пекельних вихідних", які йому влаштували ЗСУ та партизани, багато колаборантів так злякалися, що в понеділок просто не вийшли на роботу.

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