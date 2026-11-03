Промивання мізків: Росія затвердила пропагандистські підручники з історії Запорізької області

У Росії у вересні 2026 року остаточно затвердили три підручники з історії окупованої Запорізької області для 5 – 7 класів. Створення псевдоісторичних матеріалів тривало понад три роки.

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Як повідомляють окупаційні ресурси, автором цих підручників став місцевий краєзнавець Віктор Гнєдашев. Створення матеріалів стартувало ще у 2023 році за безпосереднім дорученням підконтрольного окупантам міністерства освіти.

У квітні 2024 року підготовлені рукописи передали московському видавництву "Академія". Вже у грудні того ж року посібники публічно презентували на заході в Казані.

У травні 2026 року ці видання отримали офіційну рекомендацію Російської академії наук. У серпні матеріали включили до федерального переліку, після чого у вересні надійшло остаточне затвердження наказом Мінпросвіти країни-агресорки.

Нагадаємо, нещодавно у ГУР МО повідомили, що російські загарбники перетворюють тимчасово окуповані території України на кримінальні анклави через повний розгул бандитизму. За інформацією розвідки, навіть у закритих звітах Кремля ситуацію у поневолених регіонах фіксують як катастрофічну. У Москві вважають основними факторами ризику втрати контролю незаконний обіг зброї, вибухівки та хронічний алкоголізм серед окупантів.