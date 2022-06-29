Для "статистики", – Ступак про погрози росіян "позбавляти" батьківських прав

Російські загарбники погрожують, що заберуть в інтернати дітей на тимчасово окупованих територіях, якщо батьки не віддадуть їх в російські школи. Вони дійсно можуть це зробити.

Про це 24 каналу повідомив колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російські окупанти дійсно здатні на такий крок, адже в них взагалі немає нічого святого. Тут потрібно діяти дуже виважено, щоб не втратити дітей.

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Їм потрібна відповідна статистика

На думку пана Ступака, це один зі способів, за яким загарбники хочуть наростити кількість громадян Росії в тимчасово окупованих регіонах. Вони вже взялися за новонароджених та дітей з інтернатів. До прикладу, гауляйтери на Херсонщині оголосили, що ці діти отримають паспорт держави-агресора.

Так окупанти хочуть наростити кількість так званих "громадян Росії". Тоді вони зможуть транслювати світу, що тут справді є багато таких людей, їх потрібно "захищати" тощо.

Вони будуть демонструвати, що "це наші громадяни, їх треба підтримувати, захищати" і показувати це світу. Та якщо заглибитися, то можна побачити, що це переважно діти-сироти; люди, які залежать від місцевої влади тощо. Зрозуміло, що вони просто беззахисні. Ось так окупанти підганяють статистику, штучно збільшують кількість російських громадян в регіоні, – зазначив Ступак.

Як діяти батькам у такій ситуації

Тут варто чинити по ситуації. Якщо вона дійсно буде загрозливою, то все ж таки віддати дітей в російськомовні школи. Після того, як ЗСУ звільнить тимчасово окуповані території, діти знову зможуть піти в нормальні україномовні навчальні заклади.

Ступак наголошує, що місцеві мешканці не будуть нести відповідальність за такі дії. Адже на той момент вони буквально були підневільними.

Додамо, російські загарбники жахливо ставляться до місцевого населення на тимчасово окупованих територіях. До прикладу, вони буквально розкрадають український врожай на Херсонщині: скуповують зерно за безцінь, щоб потім перепродати та отримати прибуток у кількасот відсотків.

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