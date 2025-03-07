У британській розвідці розповіли, як багато українців окупанти змусили взяти російські паспорти

Вторгнення Росії в Україну триває. На окупованих територіях держава-агресорка проводить насильницьку русифікацію.

Зокрема, під загрозою конфіскації майна росіяни змушують українців брати російські паспорти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Великої Британії.

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Скількох українців змусили взяти російський паспорт

У британській розвідці кажуть, що 4 березня російський диктатор Владімір Путін заявив про завершення видачі російських паспортів українцям, які проживають на незаконно окупованій Росією території України.

Водночас міністр внутрішніх справ країни-агресорки Владімір Колокольцев повідомив, що нібито їм видали 3,5 мільйона паспортів Росії. Зазначимо, що це значно більше, ніж 2,8 мільйона, про які повідомляли у березні 2024 року.

За даними британської розвідки, Кремль обумовлює отримання російських паспортів доступом до послуг на окупованих територіях, включно з соціальними, фінансовими послугами та охороною здоров'я. Однак, наявність паспорта Росії також зобов'язує до призову у ворожу армію.

Зусилля Росії щодо забезпечення управління на незаконно окупованій території, а також щодо примусу українців до отримання російських паспортів свідчать про незмінну прихильність вищого керівництва Росії політиці русифікації та її проведенні,

– зазначають у британській розвідці.

Там також додають, що українцям, які не мають російського паспорта, загрожує конфіскація майна.