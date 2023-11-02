Забирають український паспорт: у що росіяни перетворили поїздки на окуповані території

Потрапити на окуповані території стало навіть складніше, ніж виїхати з них. Українці витрачають від 10 годин до понад 5 діб, щоб пройти різноманітні перевірки росіян. У людей беруть відбитки пальців, забирають паспорти та змушують заповнювати анкету, де за неправильні відповіді можуть покарати.

Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що наші громадяни, які хочуть потрапити на окуповані території, мають для цього серйозні причини. Наприклад, вони відвідують рідних, які важко хворіють та не можуть звідти виїхати.

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За неправильну відповідь – підвал

На тимчасово окупованих територіях серйозні проблеми з медобслуговуванням. Відтак українці змушені їздити до своїх рідних, щоб передавати ліки. За словами Дмитра Кирильчука, всі медичні заходи росіян закінчуються тим, що вони колють людям свою вакцину "Спутнік".

Ми розуміємо важливість причин, через які людям потрібно їхати на тимчасово окуповані території. Вони їдуть туди не просто полити квіти чи заради квартир – це комплексні історії, про які колись розкажуть наші спецслужби,

– підкреслив Кирильчук.

Наші громадяни змушені добиратися через територію Росії, зокрема аеропорт "Шереметьєво".

"Там у них забирають український паспорт – це антилюдські дії, порушення міжнародних правил і норм, які треба фіксувати. Але росіянам на це наплювати. вони продовжують так робити", – зауважив депутат Запорізької міської ради.

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Окрім того, що в українців забирають паспорти й беруть відбитки пальців, окупанти також змушують заповнювати анкету. Навіть, якщо людина відповіла, що їде тільки, аби відвідати хворих рідних, її все одно запитають, як вона ставиться до так званої "сво".

Якщо дасть неправильну відповідь, то все може закінчитися підвалом. А людину, в якої вилучили український паспорт, можуть потім і взагалі не знайти,

– сказав Кирильчук.

Наші громадяни сьогодні перебувають у великій небезпеці й змушені наражати себе на ризик, адже справді мають важливі причини, щоб їхати на окуповані території України.

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