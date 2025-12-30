Здається, що Україна не перемагає, – Зеленський пояснив песимістичні заяви зі США

Дивлячись на те, як Росія намагається захопити все більше території, може складатися враження, що Україна програє у війні. Такі думки, зокрема, висловлюють високопосадовці Сполучених Штатів.

Однак території можна повернути, а от втрати Росії в живій силі вже сягають масштабних цифр. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Fox News.

Чому Україна ще не програє у війні?

Відомо, що президент США Дональд Трамп та його спецпредставник Стів Віткофф вважають, що Україна нібито "не зможе перемогти Росію". Думка про те, що Сили оборони програють складається через масовані наступи окупантів. Однак Росія за ці атаки платить більшу ціну – життя тисяч солдатів, які щодня гинуть у боях. Росія дійсно за останні два роки Росія окупувала близько 3 тисяч квадратних кілометрів території щороку, однак і сама зазнає втрат. Зеленський розповів, що, наприклад, лише цього року "ціна окупації" склала 400 000 російських солдатів.

Відтак, щомісяця ворог близько 31 тисяч загиблих та велику кількість поранених.

Зараз Росія втрачає вбитими 31 000 солдатів на місяць. Це реальне число, підтверджене завдяки відео з дронів. Із погляду людських втрат, вони програють. Але, якщо подивитися на кілометри, то вони виграють,

– зазначив український лідер.

Володимир Зеленський також додав, що для успішного завершення війни Україні потрібна американська допомога. Йдеться про постачання озброєння для протиповітряної оборони, щоб протидіяти тисячам ракет і дронів, які росіяни застосовують по нашій території. Крім того, важливу роль у боротьбі грають боєприпаси та артилерія. За словами президента, без необхідної зброї Україна дійсно не зможе перемогти.

Як ще Росія маніпулює щодо війни та мирного договору?